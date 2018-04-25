إقامة الملتقى الوطني الليبي في مدينة الزنتان

أقيم بمدينة الزنتان، الملتقى الوطني الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في إطار الحوار الموسع وأخذ الآراء من مكونات الشعب حول رؤية ليبيا المستقبل، وكيفية رؤية الحكومة والأمن والدفاع وكذا المسار الديمقراطي للانتخابات.

حيث التقت بعثة الأمم المتحدة بمكونات الزنتان الاجتماعية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، وفئات الشباب، في إطار أخذ الآراء والتوجهات، وإبداء الآراء في حلقة نقاش مفتوحة في المسار التشاوري، لتضمين الآراء وإخراجها على صيغة توصيات، لتتبناها البعثة، للوصول إلى حلول قد تخرج ليبيا من الأزمة الراهنة.

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