الاتحاد الأوروبي يخصص هذا المبلغ لتعزيز الانتخابات في ليبيا

أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا اليوم الأربعاء عن تخصيص 5 ملايين يورو لتعزيز الانتخابات في ليبيا.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس بيتينا موشايد، وسلطان حاجييف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اتفاقية تقضي بتخصيص 5 ملايين يورو لمشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية المتكاملة تحت شعار “تعزيز الانتخابات الليبية”.

وقالت السفيرة موشايد على هامش توقيع الاتفاقية، إنه “مرة أخرى تتظافر جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بطريقة ملموسة للغاية، لدعم الجهود الدولية الجماعية الجارية لمساعدة ليبيا على تحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار”، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على الوفاء بولايتها نحو التطلعات الديمقراطية لليبيين.

من جانبه، أكد حاجييف “التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم ليبيا في طريقها نحو الانتعاش والحوكمة الديمقراطية والمساءلة (…)، نقدم لمفوضية الانتخابات الأدوات التي تحتاجها لتمكين المشاركة النشطة لليبيين في الانتقال الديمقراطي لبلادهم”.

ويهدف التمويل المقدم إلى تعزيز جهود الأمم المتحدة في تطوير قدرات المفوضية وتدريب موظفيها على أفضل الممارسات الدولية في النظم الانتخابية، وزيادة الوعي بشأن العمليات الانتخابية، إضافة إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة في الانتخابات.

ووصل الدعم المالي لبرنامج دعم العملية الانتخابية في ليبيا، إلى 8.1 مليون يورو.

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