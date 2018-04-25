بالصور.. طبرق تحتفي باليوم العالمي لأطفال تاورغاء

طبرق-العنوان

احتفت كلية الحقوق بجامعة طبرق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني اليوم العالمي لأطفال تاورغاء بمدرج إدارة التعليم بطبرق اليوم الأربعاء.

وقال عضو النخب الوطنية محمد يوسف أن إحياء اليوم العالمي لأطفال تاورغاء جاء لمشاركتهم همومهم ومشاطرتهم الآلام والمعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضاف يوسف أن الحفل تضمن كلمات تدعو لحق العودة لنازحي تاورغاء وحقوق أطفالهم الذين حرموا من مدينتهم وهجروا من مساكنهم كما تضامن الحاضرون مع أهالي تاورغاء القاطنين بمخيمي قرارة القف وهراوة.

وكانت قد أعلنت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، أن اليوم الأربعاء الموافق 25 من أبريل من كل عام هو اليوم العالمي لآهالي تاورغاء وذلك بهدف حصد الدعم لهذه القضية.

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