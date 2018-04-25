مليتة وهاتف ليبيا تتعاونان لتحسين الاتصالات

وقعت شركة مليتة للنفط والغاز، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة هاتف ليبيا، بمقر شركة مليتة في طرابلس.

وأكد مدير إدارة العقود بشركة مليتة، عامر الشريف، أن الهدف من هذه الاتفاقية المشتركة يكمن في تحسين مستوى خدمات الاتصالات المقدمة لسكان المدن البعيدة والنائية بكافة مناطق ليبيا وخاصة الجنوب.

ووقع اتفاقية التعاون كل من مدير عام شركة هاتف ليبيا، حسين الطويلب، ورئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز، حسين علي أبوسليانه، وفق ما نقلته الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للحكومة المؤقتة.

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