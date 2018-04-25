زراعة الوفاق: ليبيا ستضطر لإستيراد احتياجاتها من الحبوب بشكل كامل العام الجاري

ليبيا – أكد رئيس اللجنة التسييرية في وزارة الزراعة بحكومة الوفاق الوطني عبد المنعم محمد شهاب الدين إن ليبيا سيتعين عليها تغطية احتياجاتها من استهلاك الحبوب لعام 2018 البالغة نحو 1.2 مليون طن بالكامل تقريباً عبر الواردات ، معرباً عن أمله في زيادة الإنتاج اعتباراً من الحصاد القادم بمساعدة من الأمم المتحدة.

شهاب الدين قال في تصريح خاص لوكالة “رويترز “،إن البلد المنتج للنفط قد يلبي ما لا يقل عن نصف احتياجاته من الحبوب في المستقبل إذا تحسن الأمن وإمدادات الكهرباء ، مضيفاً بأن ليبيا ستستثمر مبلغ 120 مليون دولار في قطاع الزراعة لتعزز الإنتاج في إطار برنامج مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، سيُخصص منه عشرة ملايين دولار للبذور التي ستذهب إلى 1200 مزارع.

وأضاف رئيس اللجنة أن الوضع هذا العام لن يتغير عن الأعوام السابقة مع تلبية الاستهلاك عبر الواردات،متوقعا تحسن الإنتاج خلال الموسم القادم في حال تحسن الأمن.

وحول توقعات الإنتاج في العامين القادمين، أشار شهاب الدين إلى أن إمدادات الكهرباء تحسنت وإن من الممكن توفير 50 بالمئة من استهلاك الحبوب البالغ 1.2 مليون طن محلياً ، مبيناً أن إنتاج المحصول في العام الماضي بلغ نحو 100 ألف طن.

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