تمكنت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، من تأمين ونقل أحد الأجسام الناتجة عن مخلفات حربية «شديدة الانفجار»، بمنطقة بنينا خلف مصنع العين، إلى المكان المخصص لتخزينها تمهيدا إلى التخلص منها.

ويأتي هذا التحرك بناءً على بلاغ مقدم من المواطن وليد سالم ساسي، عن وجود أجسام مشبوها، حيث انتقل فريق عمليات المؤسسة إلى العنوان المشار إليه ليتعامل مع الأجسام.

