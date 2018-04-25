حملة نظافة واسعة بمدينة بنغازي

بنغازي-العنوان

تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي اليوم الأربعاء الإشراف على أعمال إزالة القمامة ومخلفات البناء بعدة مناطق مختلفة بمدينة بنغازي.

وتمثلت الحملة في إزالة المخلفات على جانبي الطريق الساحلي الممتد من جسر منطقة سيدي خليفة وصولا إلى جزيرة الدوران بالطريق الدائري الخامس بمنطقة حي السلام.

وبحسب مكتب الإعلام بالبلدية شملت الحملة نظافة حديقة 23 يوليو ومفترق مستشفى 7 أكتوبر وصولاً إلى جزيرة دوران شهداء جليانه الواقع مقابل فندق أوزو السياحي.

وشملت الحملة أيضا جزيرة دوران منطقة طابلينو وصولا إلى مفترق عمارات 7000 وحدة سكنية بمنطقة الكيش ومفترق شركة الخليج العربي للنفط وساحة البركة المقابلة لكتيبة الفضيل بو عمر سابقا.

وطالبت بلدية بنغازي كافة المواطنين العمل علي حماية البيئة لظهور المدينة بشكل حضاري.

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