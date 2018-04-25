الاتحاد الأوروبي يساهم بـ5 ملايين لدعم العملية الانتخابية بليبيا

ساهم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بـ 5 ملايين يورو لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا، ضمن اتفاقية مع الأمم المتحدة؛ لتعزيز القدرات الانتخابية، والدفع بالعملية الديمقراطية فيها.

ووقّعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا “بتينا موشيدت”، مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “سلطان هجييف”، هذه الاتفاقية؛ لتعزيز جهود الأمم المتحدة في تطوير أداء المفوضية العليا للانتخابات لتتمكن من أداء المهام الموكلة إليها، وفق صفحة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

يُذكر أن ألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا قد أسهمت، في وقت سابق، بمبالغ مالية لدعم برنامج الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا الذي يحمل عنوان ” تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي”.

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