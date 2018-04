المتوسط:

قال عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان، طارق الجروشى، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وصل إلى القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين، مؤكدًا أن المشير يتمتع بصحة جيدة وسيعود إلى ليبيا خلال ساعات.

وأكد «الجروشى» في تصريحات لجريدة الـ «اليوم السابع» المصرية، اليوم الأربعاء، أن قائد سلاح الجو الليبي اللواء صقر الجروشي التقى في القاهرة مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موضحًا أنهم تناولوا وجبة العشاء سويا بالأمس.

وأشار «الجروشي»، إلى أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر سيصل إلى الرجمة في مدينة بنغازي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار طارق الجروشى إلى استعدادات القوات المسلحة الليبية لتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، موضحًا أن الجيش الليبى فى حالة جاهوزية كاملة لتطهير مدينة درنة من قبضة الجماعات المتطرفة.

The post طارق الجروشي: حفتر يزور القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية