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هكذا قرر الرئاسي صرف 450 مليون دولار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، قراراً يقضي بمنح الإذن لتوريد 13 سلعة أساسية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المجلس الرئاسي أن هذا القرار جاء عقب مشاورات تمت بينه ووزارة الاقتصاد من جهة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ولجنة مراقبة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب من جهة أخرى.

وبحسب القرار، سيتم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على تنفيذ القرار، حيث ستقوم باستلام طلبات التوريد والتأكد من صحتها واستيفاءها للشروط المطلوبة، ومن ثم الموافقة عليها وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بعد اعتمادها من وكيل وزير الاقتصاد والصناعة.

ويشار إلى أن السلع التي شملها القرار من المفترض أن تصل إلى المنافذ الجمركية والموانئ الليبية قبل 6 يونيو 2018.

-وتضمنت قائمة السلع التموينية التي شملها قرار المجلس الرئاسي:

-دقيق                   15 مليون دولار

-أرز                    36 مليون دولار

-زيوت نباتية           36 مليون دولار

-حليب معقم            60 مليون دولار

-حليب مكثف           45 مليون دولار

-أجبان مختلفة          15 مليون دولار

-بيض مائدة             20 مليون دولار

-عصائر                 30 مليون دولار

-لحوم مجمدة دجاج     24 مليون دولار

-لحوم مجمدة أغنام     25 مليون دولار

-لحوم مجمدة أبقار      63 مليون دولار

-أبقار وأغنام حية       45 مليون دولار

-بقوليات                 15 مليون دولار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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