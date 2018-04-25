رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية يزور قاعدة طرابلس البحرية

وصل رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية، الأدميرال ڤالتير جيرارديللي، رفقة عدد من ضباط البحرية الإيطاليين إلى قاعدة طرابلس البحرية.

هذا وذكر مكتب الإعلام بالقوات البحرية، أن الأدميرال ڤالتير كان قد وصل في وقت سابق من صباح يوم الأربعاء، إلى نقطة محددة تبعد 16 كيلومترا خارج المياه الإقليمية الليبية، على متن فرقاطة إيطالية، ليصعد على متن الزورق ابن عوف، ليوصله إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأضاف مكتب الإعلام أن مباحثات جرت بين رئيس أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اللواء بحار سالم ارحومة، ونظيره الإيطالي، تناولت التعاون الحالي بين البحريتين الليبية والإيطالية، ومسألة السيادة الليبية على مياهها البحرية، وخروقات السفن وجرافات الصيد الإيطالية للمياه الاقتصادية الليبية.

وأضاف مكتب الإعلام أن الجانبين ناقشوا القيام بتدريبات مشتركة، وتدريب عناصر من القوات البحرية الليبية في مختلف التخصصات، وملف الصيانة الجارية لعدد من القطع البحرية الليبية، والاستماع لوجهة نظر الجانب الليبي في ملف الهجرة غير القانونية.

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