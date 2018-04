رئيس «العامة للاتصالات» يبحث مع أعيان «غات» مشاكل المدينة

المتوسط:

استقبل رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، سامي محمد الفنطازي، أمس الثلاثاء، وفد منطقة البركت المكلف من المجلس البلدي وأعيان مدينة غات، وذلك بمقر الهيئة بطرابلس.

واستمع رئيس الهيئة الى شرح وافي للمشاكل و الصعوبات التي تعاني منها منطقة البركت والتي تبعد عن وسط مدينة غات حوالي 7كليومتر فيما يتعلق بخدمات الاتصالات

وأكد رئيس الهيئة خلال اجتماعه بالوفد بأن الهيئة العامة للاتصالات و المعلوماتية تقوم بتقديم خدمات الاتصالات لكل مدن ليبيا دون استثناء موضحاً بأن المشاكل التي تحدث بين الحين و الأخر تعتبر عامل مؤثر في تقديم الخدمة ورغم هذه المشاكل نسعى بقدر الإمكان لتقديم خدمات ترتقي الى المستوى المطلوب وفي حدود الإمكانيات المتاحة .

وعبر وفد منطقة البركت بغات عن ارتياحه وامتنانه لاستقبالهم من قبل رئيس الهيئة والذي وعدهم بدوره بأنه سيعمل لحل مشاكل الاتصالات وفق ما هو متوفر.

