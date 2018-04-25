ليبيا تتسلم معدات للتخلص من المتفجرات من الأمم المتحدة والنمسا

سلمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 12 مجموعة من المعدات التي تستخدم في التخلص من الذخائر المتفجرة، إلى المهندسين العسكريين الليبيين، وهيئة السلامة الوطنية.

وقالت البعثة الأممية، إن هذه المبادرة جاءت بإسهام من حكومة النمسا بمبلغ 500 ألف يورو، وهي جزء من برنامج تعزيز القدرات المدعوم من حكومتي النمسا، والمملكة المتحدة، وتتولى تنسيق أعماله دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

هذا وقال سفير النمسا في احتفالية التسليم المقامة في طرابلس، إن وجود مخلفات الحرب المتفجرة قد يمنع النازحين داخليا من العودة إلى منازلهم، كما يمنع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من مساعدة المحتاجين.

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