قام أمين شؤون التنظيم بمجلس الوزراء بحكومة الوفاق وليد الكاتب، اليوم الأربعاء بافتتاح مكتب علاقات ديوان مجلس رئاسة الوزراء بمطار معيتيقة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن وليد الكاتب أكد خلال الافتتاح على أن هذا العمل جاء في إطار الحرص على تسهيل إجراءات الحجز والاستقبال والتوديع للمسؤولين والموظفين التابعين لرئاسة الوزراء، والجهات التابعة له، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنفذ مطار معيتيقة، وأضاف بأن طبيعة عمل المكاتب الخدمية لا تتعارض مع الاختصاصات المسندة لجهاز المراسم العامة ومهام وواجبات إدارة المراسم والتشريفات التابعة للحرس الرئاسي.

وأكد مدير المنفذ العميد عزالدين الزوق، بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في نجاح عمل المكتب حتى يحقق الغرض الذي انشئ من أجله، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح قام بها مجلس رئاسة الوزراء.

يشار إلى أن افتتاح مكتب علاقات ديوان مجلس رئاسة الوزراء بمطار معيتيقة جاء بتكيف من أمين عام مجلس الوزراء الدكتور “الطاهر أحمد عامر”، وحضر الافتتاح عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان رئاسة مجلس الوزراء ومدير عام مطار معيتيقة الدولي “لطفي الطبيب”، مدير المنفذ العميد “عزالدين الزوك”، آمر قوة تأمين المطار العقيد “محمد فتح الله”، رئيس رقابة الجوازات العميد “عبد الباسط الزرقاني”، رئيس مركز الجمرك العميد “عبدالرزاق بلحاج”، نائب رئيس رقابة المطار رائد “علي التمتام”.

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