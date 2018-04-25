المالح: عملية متابعة استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى إسبانيا مستمرة

أكد مندوب ليبيا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، عبد القادر المالح، أن عملية متابعة استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى إسبانيا مستمرة، بالتنسيق بين السلطات الليبية والإسبانية.

المالح أوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية البيضاء، أمس، أن السلطات الإسبانية وبعد متابعة دقيقة للشخص الذي يقوم ببيع القطع الأثرية الليبية المسروقة، واقتحام المكان الموجودة فيه؛ تبين لها أن عددها كبير، وأغلبها مهرب من منطقة شحات، مشيرا إلى أن هناك شكوكا بأن بيع القطع الأثرية ربما تكون له علاقة بعمليات تمويل الإرهاب، حتى وإن لم يصدر أي تصريح رسمي بالخصوص.

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