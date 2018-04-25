الأمم المتحدة تعلن توفير معدات خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة

أعلنت الأمم المتحدة عن توفير معدّات خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة في ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” انه “بفضل الدعم السخيّ للنمسا، وفّرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام معدّات خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة لتطوير قدرة هيئة السلامة الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في التعامل بشكل أكثر أمناً وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة أكدت أن “دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلّقة بالألغام في ليبيا تدعم المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، لا سيما في تنفيذ المعايير الوطنية الليبية للأعمال المتعلقة بالألغام التي تمت إعادة صياغتها وتطويرها من قبل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلّقة بالألغام في ليبيا، استنادا على المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام”.

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