تشديد أمني في شحات.. والسبب!!

شحات-العنوان

تشهد شحات شرق ليبيا هذه الأيام استنفار أمني شديد على مداخل ومخارج المدينة، حيث انتشرت دوريات متمركزة وراجلة تابعة لمديرية الأمن وجهاز الهجرة غير الشرعية.

وأفاد الناطق باسم المديرية الملازم حسن بوأكريم أن الانتشار جاء بناء على تعليمات مدير الأمن العقيد محمد فرج، بهدف فرض الأمن في المدينة بصورة كبيرة.

وقال بوأكريم “إن المديرية تسعى لتكثيف البوابات وزيادة التعزيزات والدوريات بحدود المديرية”.

وأضاف، “أن المديرية تهيب بجميع المواطنين بالإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة وطلبت منهم التعاون مع رجال الأمن”.

وكانت مديرية أمن شحات قد أعلنت الجاهزية لمساندة القوات المسلحة عند دخولهم لتحرير لمدينة درنة (شرق شحات 75 كم) من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأشارت إلى أنها تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وأمن مواطنيها.

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