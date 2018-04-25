هذا ما قاله الجروشي بشأن الحالة الصحية لحفتر ومكان تواجده

أعلن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشى، أن القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر وصل إلى القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين.

وبين الجروشي في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، انح فتر يتمتع بصحة جيدة مضيفا انه سيعود الى الرجمة فى مدينة بنغازى خلال ساعات.

وتابع أن قائد سلاح الجو الليبى اللواء صقر الجروشى التقى حفتر في القاهرة أمس الثلاثاء.

وكان الناطق باسم حرس المنشآت النفطية، محمد القبائلي، قال إنه أجرى اتصال هاتفي برئيس أركان سلاح الجو الليبي، اللواء صقر الجروشي، الذي أكد له أنه برفقة حفتر.

وأضاف القبائلي، أن الجروشي طمأنه على صحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وكشف له أن حفتر سيصل إلى الأراضي الليبية غدا الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية