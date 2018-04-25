المجبري يبحث الصعوبات التي تواجه بلدية حي الأندلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري اليوم الأربعاء مع أعضاء من المجلس البلدي حي الأندلس “محمد الفطيسي” و”محمد عبد الرحمن” و”فتحي الواعر” وبحضور النائبتين “ربيعة أبوراس” و”اسمهان بالعون”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه بلدية حي الأندلس في تسيير عملها وخطط البلدية المستقبلية.

وأكد المجبري على دعمه لعمل البلدية وإيجاد الحلول المناسبة للمختنقات التي تواجهها، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

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