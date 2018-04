«الرئاسي» يصدر قرارًا بشأن توريد بعض السلع الأساسية

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، قرارا، يحمل رقم 505 لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية وتقرير بعض الأحكام.

وشملت السلع التي حددها المجلس الرئاسي بقيمة إجمالية 450 مليون دولار، دقيق «عبوات صغيرة للاستعمال المنزلي»، أرز «عبوات للاستعمال المنزلي أيضا»، زيوت نباتية، حليب معقم، حليب مكثف، أجبان مختلفة «موزريلا وشيدر»، بيض مائدة، عصائر، لحوم مجمدة «دجاج»، لحوم مجمدة «أغنام»، لحوم مجمدة «أبقار»، أبقار وأغنام حية، بقوليات.

وقال «الرئاسي»، إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تتولي هذه اللجنة استلام ومراجعة التوريد، بموجب مستندات برسوم التحصيل المقدمة عن طريق منظومة الموازنة لوزارة الاقتصاد والصناعة للتأكد من استيفاءها للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

