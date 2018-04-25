المسماري ينهي سباق التكهنات ويكشف لـ المرصد عن موعد عودة المشير حفتر إلى ليبيا

ليبيا – كشف المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسمارى عن موعد عودة المشير خليفة حفتر إلى البلاد مؤكداً بأن محطته ستكون إلى مدينة بنغازى يوم غداً الخميس.

وقال المسمارى فى تصريحات خاصة لصحيفة المرصد الليبية مساء اليوم الأربعاء أن استقبالاً حافلاً ورسمياً جرى ترتيبه للمشير خليفة حفتر وذلك بمشاركة قيادات وضباط القيادة العامة من مختلف المناطق العسكرية بالبلاد .

وأكد المسماري أن أعيان وحكماء ووجهاء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدنى بها وعدد من الشخصيات الأمنية والخدمية من مدينة بنغازي وغيرها ستشارك كذلك فى الإحتفال .

وختم المسماري حديثه لـ المرصد مؤكداً بأن المشير حفتر سيتوجه بكلمة على الهواء مباشرة إلى المواطنين فور وصوله إلى مدينة بنغازي سيتطرق من خلالها لمستجدات الساحة والوضع الأمني والعسكري بالبلاد .

يتبع ..

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