وزارة الصحة الليبية تشارك في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية

عين ليبيا

شارك وفد يترأسه وكيل وزارة الصحة “عيسى العمياني” في أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذي انعقد في مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2018.

حيث تحدث الوكيل خلال الجلسة الأولى من اليوم الأول التي حملت عنوان (الحوكمة والتنظيمات الدوائية) عن دور الجهات الرقابية وآليات التسعير في تحقيق الأمن الدوائي العربي.

كما ضم الوفد الذي يمثل وزارة الصحة الليبية كلاً من مدير إدارة الصيدلة السيدة “ناهد المكي” والسيد “أبوبكر ميلاد قرباج” أخصائي سلامة الأغذية.

وفي السياق ذاته ذكرت مدير إدارة الصيدلة أن المؤتمر شكّل “فرصةً جيدة” للاطلاع على خبرات العالم الآخر من خلال الورقات البحثية التي ألقاها عدد من الخبراء والعلماء والمختصين في الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

هذا ويهدف المؤتمر الذي حضره 700 خبير ومشارك من 17 دولة عربية و 13 دولة أجنبية؛ إلى بيان أهمية الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية؛ وعرض التجارب الناجحة في الدول العربية، وتشجيع الابتكار والابداع وريادة الأعمال.

إلى جانب وضع رؤى لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي، بالإضافة إلى استعراض التقنيات الحديثة في إنتاج وتصنيع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، فضلاً عن إطلاق شبكة عربية للدواء والأجهزة الطبية تكفل تسهيل تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالرقابة، وتعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتأكيد الثقة بين الأجهزة الرقابية والشركات المصنعة والمنتجة.

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