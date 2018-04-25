المجبري يلتقي رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة

عين ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة الحسين بن أحميدة بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

حيث تمت مناقشة سير العمل بالمنطقة الحرة والخطط المستقبلية لتطوير العمل بالمنطقة، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.

وأكد المجبري اهتمامه بدعم ومساندة إنشاء المناطق الحرة، لما لها من أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب،

وتم الإتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة موضوع المناطق الحرة على أن يدعوا له جميع الأطراف ذوي العلاقة حيث حضر الاجتماع عبدالحميد عمار مستشار النائب.

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