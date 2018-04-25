الجروشي يؤكد.. حفتر الخميس في بنغازي

حسم آمر أركان سلاح الجو اللواء صقر الجروشي الكثير من التكهنات التي أوردت احتمال عودة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى بنغازي، إذ أكد الجروشي في تصريح خص به 218 أن المشير سيصل الخميس إلى بنغازي قادماً من مصر.

وكشف اللواء أن حفتر سيتوجه بكلمة إلى الليبيين فور وصوله إلى البلاد، موضحاً أنه آثر “الصمت” خلال الفترة الماضية، تجاه ما روجته وسائل إعلام الإسلام السياسي.

وأضاف الجروشي أن المشير يرافقه ستة من كبار ضباط الجيش الوطني، سيأتون من القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي لاستقباله في مدينة بنغازي.

يذكر أن المشير كان في رحلة علاجية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وراجت الكثير من الشائعات حول حالته الصحية، وسط شح في الأخبار من الجهات الإعلامية للجيش الوطني.

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