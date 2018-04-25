تطعيم أبناء المهاجرين في طرابلس

أقيمت اليوم الأربعاء حملة تطعيمات استهدفت الأطفال النزلاء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن الحملة تتواصل طيلة هذا الأسبوع في جميع مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المكتب أن الحملة تقام تحت شعار (محميون معاً) بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطاهر الزاوي للأعمال الخيرية.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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