الكويت تطرد سفير الفلبين والسبب “عاملات المنازل”

الكويت-العنوان

أمهلت الكويت اليوم الأربعاء سفير الفيليبين ريناتو اوفيلا مدة أسبوع لمغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكويتية وسط خلاف بين البلدين حول عاملات المنازل.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه “إن الوزارة استدعت السفير الأربعاء، وامهلته أسبوعا للمغادرة بعد أن أبلغته بأنه شخص غير مرغوب فيه”.

وأشار المسؤول إلى أن الكويت أيضا استدعت سفيرها لدى مانيلا مساعد الذويخ للتشاور.

وكان وزير الخارجية الفيليبيني الان بيتر كايتانو اعتذر الثلاثاء للكويت بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة بلاده في الكويت يساعدون خادمات فيليبينيات على الهرب من مشغليهن المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن.

وقال في مانيلا “اعتذر إلى نظيري (الكويتي) ونعتذر للحكومة الكويتية والشعب الكويتي وقادة الكويت إذا استاؤوا من الاجراءات التي اتخذتها سفارة الفيليبين في الكويت”.

واعتبرت الكويت إنقاذ السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها، ما يزيد من التوتر القائم اصلا بين البلدين منذ مقتل خادمة فيليبينية والعثور على جثتها مخبأة في ثلاجة في فبراير الفائت.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته وزارة الخارجية الفيليبينية الأسبوع الفائت، امرأة تفر من منزل قبل أن تستقل سيارة تنتظرها.

وأظهر مقطع آخر شخصا يركض بسرعة من مكان يبدو كأنه موقع بناء قبل أن يقفز في سيارة سوداء اللون.

ويعمل أكثر من مليوني فيليبيني في منطقة الشرق الأوسط ويضخون مليارات الدولارات في الاقتصاد الفيليبيني من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنويا.

ووسعت الفيليبين مؤخرا الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت بعد توجيه الرئيس دوتيرتي انتقادات حادة للكويت على خلفية تقارير بتعرض عمال للاستغلال وسوء المعاملة.

وأعلنت مانيلا فرض “حظر تام” على سفر عمال بلادها الى الكويت يشمل الذين حصلوا على تصاريح عمل والذين لم يغادروا بعد الى الكويت، علما أن الحظر السابق كان يمنع الفيليبينيين من التقدم للحصول على تصريح للعمل في الكويت.

المصدر-( أ ف ب)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية