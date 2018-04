«السراج»: مدرسة تعليم «مرضى الأورام» ترسخ الأمل في عقول أطفالنا

المتوسط:

ألقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كلمة خلال حفل تدشين مدرسة لتعليم الأطفال من مرضى الأورام، حيث قال : «يشرفني أن أكون مع القائمين على هذا العمل العظيم، الذي يقلل مخاوف أطفالنا ويمنحهم القوة لمواجهة المرض وهزيمته.

وأكد «السراج» في نص كلمته، أن هذه المدرسة ستعمل على ترسيخ الأمل داخل عقول الأطفال، وأن هذا المرض لن يعيق حقهم في التعليم.

الجدير بالذكر أن الاحتفالية شارك فيها، وزير التعليم عثمان عبد الجليل، ووزير الصحة الدكتور عمر بشير الطاهر، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ومسؤولين من المركز الطبي وعدد من المعلمين والمعلمات والأطفال المنتسبين للمدرسة.

