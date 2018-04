بلدية سرت تنظم مهرجان القرضابية للفروسية

المتوسط:

أعلنت بدلية سرت عن انطلاق مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية إحياء لتاريخ الأجداد وتعزيزًا للحمة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.

ودعت بلدية سرت جميع أندية الفروسية في سرت والمواطنين الكرام للمشاركة وحضور هذا المهرجان والذي سيقام بمنطقة النبيلية قرب كوبري الغربيات.

ويأتي ذلك المهرجان بمناسبة مرور 103 عام على معركة القرضابية، تلك المعركة التي جسّدت وحدة أبناء الوطن واجتمع فيها شمل الليبيين في ملحمة تاريخية على أرض سرت ضد قوات الاستعمار الإيطالي.

