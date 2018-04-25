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وفد مجلس النواب يعقد سلسلة من الاجتماعات في المملكة المتحدة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الأول فوزي النويري اليوم، سلسلة من الاجتماعات في لندن مع أعضاء من مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني، ووزارة الخارجية البريطانية، والمجلس الليبي البريطاني للأعمال، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل يضمن تحقيق مصالح البلدين، مع الاهتمام ببقية الملفات التي تحقق تطلعات الشعبين، كما جاءت هذه الزيارة من أجل وضع الأساس لتعاون سياسي واقتصادي طويل الأمد، والذي من شأنه دعم برامج الإصلاح المؤسساتي والخدمي في المجالات كافة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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