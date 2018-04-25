بوخمادة: مهرجان الأغنية الشعبية رسالة للجميع  

أكد آمر القوات الخاصة الصاعقة والغرفة الأمنية المركزية بنغازي اللواء ونيس بوخمادة، أن مهرجان الأغنية الشعبية الذي انطلق الثلاثاء في بنغازي هو خير دليل على أن معالم الحياة في المدينة قد بدأت تعود إلى طبيعتها.

وأشار بوخمادة في تصريحات لـ218 أثناء تواجده خلال انطلاق المهرجان، إلى أن هذا الحدث الفني الكبير يعتبر رسالة واضحة ومباشرة، تؤكد للجميع أن الأمن متوفر داخل مدينة بنغازي التي أُختيرت لتكون مكاناً لانطلاق البرنامج الفني الذي يُقام للمرة الأولى على مستوى ليبيا.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان الأغنية الشعبية انطلقت وسط حضور كبير من الفنانين، وبمشاركة واسعة من قبل فرق من مختلف المدن الليبية.

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