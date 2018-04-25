شهاب: يتعين على ليبيا تغطية احتياجاتها من الحبوب لعام 2018 بنحو 1.2 مليون طن

قال رئيس اللجنة التسييرية في وزارة الزراعة بحكومة الوفاق عبد المنعم شهاب إن ليبيا سيتعين عليها تغطية احتياجاتها من استهلاك الحبوب للعام ألفين وثمانية عشر، البالغة نحو مليون ومئتي ألف طن بالكامل عبر الواردات.. مبديا أمله في زيادة الإنتاج بدءا من الحصاد القادم.

شهاب وفي تصريح لوكالة رويترز أضاف أن المنتج للنفط قد يلبي ما لا يقل عن نصف احتياجات البلد من الحبوب في المستقبل، إذا تحسن الأمن، واستقرت الإمدادات الكهربائية، مشيرا إلى أنه ولزيادة الإنتاج فإن ليبيا ستستثمر 120 مليون دولار في قطاع الزراعة، منها أكثر من 10 ملايين دولار ستنفق على البذور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا