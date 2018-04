المتوسط:

أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، عن توفيرها معدّات خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة، بهدف تطوير قدرة هيئة السلامة الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في التعامل بشكل أكثر أمناً وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن توفير هذه المعدات يأتي بفضل الدعم السخي لدولة النمسا.

