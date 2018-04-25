بلدي بنغازي يقدم التعازي للأهلي في لاعبه الدولي “ناجي المعداني”

بنغازي-العنوان

تقدم عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بالتعزية إلى أسرة النادي الأهلي في وفاة لاعبه الدولي السابق لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني ناجي المعداني.

وعبر المستشار عبدالرحمن العبار عن مواساته لأسرة نادي الأهلي وأسرة الفقيد وإلى كل أهله وأصدقائه في كل ربوع ليبيا.

وتوفي اللاعب والمدرب السابق ناجي المعداني يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 74 عاما بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات.

وبدأ الراحل مسيرته الرياضية لاعبًا بفريق الأهلي بنغازي الذي لعب وبرز ضمن صفوفه مبكرًا منذ مطلع الستينيات وحتى منتصف السبعينيات وكان مخلصا وفيا له طوال مسيرته ومثالا يحتذى به في العطاء والالتزام.

كان المعداني لاعبًا بارزًا وجذب انتباه الأسطورة البرازيلية الشهيرة بيليه، خلال مباراة الأهلي بنغازي والمدينة بطرابلس في أبريل من العام 1975 وقت زيارته البلاد، حيث طبع بيليه قبلة إعجاب باللاعب الدولي ناجي المعداني.

واُختير المعداني للمنتخب الليبي لأول مرة خلال مشاركة الفريق الوطني في الدورة الرياضية الرابعة بالقاهرة العام 1965 بقيادة المدرب اليوغسلافي بوجيدار بوزوفتش، ومساعده المدرب الوطني حسن الأمير، التي أحرز خلالها منتخب ليبيا المرتبة الثالثة عربيًّا ونال القلادة البرونزية.

وتولى الفقيد مهام تدريب عدة فرق محلية منها الأهلي، الهلال، النجمة، دارنس، المروج، نجوم أجدابيا، الأنوار، الوفاق، والتعاون.



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