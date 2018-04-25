بعد تعرض مركز سبها الطبي للقصف.. الطاهر: الاعتداء على المرافق الصحية عمل اجرامي

ليبيا – أدان وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر الهجوم الذي تعرّض له مركز سبها الطبي أول أمس الاثنين نتيجة للاشتباكات الجارية في مدينة سبها.

الوزير ناشد بحسب بيان لوزارة الصحة الذي تلقت المرصد نسخة منه أمس الثلاثاء ، العقلاء للتدخل من أجل تجنيب المؤسسات العامة والعاملين من أعمال العنف ، محملاً الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة لحماية المؤسسات الصحية والأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وأضاف الطاهر أن الهجوم على المرافق الصحية العامة التي تقدم الخدمات لكافة المرضى والجرحى يعد عملاً إجرامياً.

يُشار إلى أن إدارة الإعلام بمركز سبها الطبي نشرت أول أمس الاثنين إحصائيات تفيد باستقبال المركز 14 قتيل و66 جريح خلال الفترة من 2 ابريل 2018 وحتى 23 من ذات الشهر.

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