بلدية بنغازي تواصل حملتها لإزالة مخلفات البناء وتنظيف شوارع المدينة

ليبيا – تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي الإشراف على أعمال إزالة القمامة ومخلفات البناء بعدة مناطق مختلفة بالمدينة والقيام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات على جانبي الطريق الساحلي الممتد من جسر منطقة سيدي خليفة وصولاً إلى جزيرة الدوران بالطريق الدائري الخامس بمنطقة حي السلام.

البلدية أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن الحملة تشمل حديقة 23 يوليو ومفترق مستشفى 7 أكتوبر وصولاً إلى جزيرة دوران شهداء جليانه الواقع مقابل فندق اوزو السياحي .

وأضافت البلدية أن الحملة ممتدة إلى جزيرة دوران منطقة طابلينو وصولاً إلى مفترق عمارات الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقة الكيش ومفترق شركة الخليج العربي للنفط وساحة البركة كتيبة الفضيل بو عمر سابقاً .



ونوّهت بلدية بنغازي كافة المواطنين العمل علي حماية البيئة ولتظهر المدينة بشكل حضاري يليق بها .

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