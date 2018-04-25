المجبري يلتقي مدير المنطقة الحرة بمصراتة

عقد رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الحسين عمر بن أحميدة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق انه جرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالمنطقة الحرة والخطط المستقبلية لتطوير العمل بالمنطقة، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.

وأعرب المجبري عن اهتمامه بدعم ومساندة إنشاء المناطق الحرة، لما لها من أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع موسع لمناقشة موضوع المناطق الحرة، على أن يدعوا له جميع الأطراف ذات العلاقة.

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