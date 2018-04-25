بيكر: بريطانيا تدعم المناطق المتضررة من الإرهاب في ليبيا

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر عن دعم بلاده للمناطق المتضررة من الإرهاب في مختلف المدن الليبية وخاصة في سرت وبنغازي.

وقال بيكر في تسجيل مصور عبر صفحته بموقع “تويتر” تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية خلال زيارته لمدينة سرت انه من المهم الاطلاع على حجم الدمار الحاصل في المدينة بسبب تنظيم داعش.

ودعا بيكر إلى ضرورة تفهم حجم الإصلاحات الضخمة المطلوبة لإعادة بناء ليبيا وإعادة بناء المباني والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير.

وأعرب الدبلوماسي البريطاني عن تقديره لجهود أبناء مصراتة وسرت وغيرها من المدن لمحاربتهم تنظيم داعش وهزيمته مضيفا “لولا شجاعة هؤلاء الأبطال لأصبحت سرت في قبضة داعش”.

وتابع آمل أن يقوم السياسيين بدعم جهود إعادة اعمار سرت

وأشار إلى أن زيارته لسرت هي جزء من جولاته في مختلف المدن الليبية موضحا انه زار طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة وسرت معربا عن أمله في زيارة الجنوب قريبا ليتمكن من فهم ليبيا.

وكان بيكر، أعرب خلال زيارته لسرت عن استعداد حكومة بلاده للإسهام في إعمار سرت، ودعم الأجهزة الأمنية، وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية وإنعاش الاقتصاد

واضطلع بيكر على عرض قدمه عميد البلدية مختار المعداني، حول الدمار الذي تعرضت له مدينة سرت بعد حرب تحرير المدينة من المجموعات الإرهابية، ومعاناة أصحاب المنازل التي تضررت جراء الحرب.

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