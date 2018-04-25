لهذا السبب أدى دبلوماسيون زيارة إلى جهاز مكافحة الهجرة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس أن مسؤولين عن سفارات وقنصليات دول المغرب والكاميرون وأفريقيا الوسطى والنيجر قاموا اليوم الأربعاء بزيارة لمقر الجهاز.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن زيارة الدبلوماسيين تهدف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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