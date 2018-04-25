أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف ضخ النفط إلى ميناء السدرة بعد إنهاء أعمال الصيانة وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط أكملوا أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة خلال مدة لم يتجاوز الـ 48 ساعة، بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي. وكان الانبوب قد عاد إلى العمل منذ الساعة 6 مساءً امس الثلاثاء ومن المتوقع أن يصل إلى السعة الكاملة مع نهاية اليوم.

وكانت المؤسسة اعلنت في 22 من الشهر الجاري أن فرق الإطفاء التابعة لشركاتها قامت بالسيطرة على الحريق في انابيب الزقوط وبدأت الفرق المختصة بأعمال الصيانة على الخط. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن هجوم متعمد تسبب باندلاع الحريق الذي أصاب صمام العزل رقم 3 والتحويلة التي على الصمام By-Pass وتقدر المؤسسة تأثر الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يومياً.

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