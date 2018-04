“رياض الشرشاري” لـ” المتوسط” الطب الشرعي أثبت أن أولادي توفوا بهذا السبب

خاص المتوسط

أكد رجل الأعمال رياض الشرشاري، أن الطب الشرعي أثبت أن أطفال الشرشاري، توفو منذ 8 اشهر بسبب سوء التغذية.

وأعرب الشرشاري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” عن ثقته في متابعة مكتب النائب العام للقضية.

وأعلن الشرشاري، ان موعد جنازة أطفاله تحدد يوم السبت المقبل الموافق 28 ابريل، حيث تصلى الجنازة ظهرا بمنزل الأسرة، ومنه تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقبرة أبي الريش بصرمان.

وكان جهاز المباحث الجنائية – فرع الغربية، أعلن في السابع من شهر ابريل الجاري العثور على جثث أطفال رجل الأعمال رياض الشرشاري، في أحدى غابات جنوب صرمان، بعد سنتين من اختطافهم.

