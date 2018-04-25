افتتاح مكتب علاقات لديوان مجلس الوزراء بمطار معيتيقة الدولي

عين ليبيا

قام أمين شؤون التنظيم بمجلس الوزراء وليد الكاتب بتكليف من أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر رفقة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان رئاسة مجلس الوزراء الاربعاء، وبحضور كل من مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب مدير المنفذ العميد عزالدين الزوك بافتتاح مكتب علاقات ديوان مجلس رئاسة الوزراء بالمطار بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وحضر الإفتتاح آمر قوة تأمين المطار العقيد محمد فتح الله رئيس رقابة الجوازات العميد عبد الباسط الزرقاني رئيس مركز الجمرك العميد عبدالرزاق بلحاج نائب رئيس رقابة المطار رائد علي التمتام.

أمين شؤون التنظيم بمجلس الوزراء أكد أن هذا العمل جاء لتسهيل إجراءات الحجز والاستقبال والتوديع للمسؤولين والموظفين التابعين لرئاسة الوزراء، والجهات التابعة له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنفذ مطار معيتيقة وأضاف بأن طبيعة عمل المكتب الخدمية لا تتعارض مع اختصاصات جهاز المراسم العامة والتشريفات التابعة للحرس الرئاسي.

كما أكد مدير المنفذ العميد عزالدين الزوق بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في نجاح عمل المكتب حتى يحقق الغرض الذي انشئ من أجله باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح قام بها مجلس رئاسة الوزراء.

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