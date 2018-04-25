اجتماع لبحث الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا

عقد رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة وأعضاء اللجنة اليوم الأربعاء اجتماعًا تقابليًّا مع مدير إدارة البحوث والإحصاء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ومدير مكتب المحافظ. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المجتمعون ناقش الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها الدولة الليبية بشكل عام والمواطن بشكل خاص، والسبل الكفيلة لحلها ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي. وخلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية