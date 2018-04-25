الغرفة الأمنية بنغازي تتخذ جملة من التدابير الضبطية الإدارية والأمنية

بنغازي 25 أبريل 2018 ( وال ) – تتخذ الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى جملة من الإجراءات سعيا لتحقيق الضبط الإداري والأمني، وورد ذلك في عدة مراسلات وجهتها الغرفة لعدد من الجهات والأجهزة الأمنية والضبطية في المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، تتمثل الإجراءات في: منع التجول بالسيارات المحملة بالأسلحة داخل المدينة، التشديد على طلب رخصة القيادة، منع تجول السيارات ذات الزجاج المعتم سواء كانت تابعة لأي من الوحدات العسكرية أو الجهات الضبطية.

ونصت الإجراءات على منع دخول السيارات المستعملة والمحمولة عبر الشاحنات للمدينة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل الخاصة بها أو تقييدها ضمن سجلات تحوي أسماء مالكيها، وتنشأ في مدخل المدينة حظيرة جمركية تباشر إجراءاتها بالخصوص.( وال – بنغازي) س ع

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