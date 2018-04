المسماري لـ «الشعب الليبي»: أبشروا.. غدًا ضربة قوية للعدو.. ومصادر تؤكد.. عودة حفتر إلى بنغازي

المتوسط:

في مداخلة هاتفية، ببرنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» المصرية، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن غدا الخميس، سيكون يومًا عظيما جدًا في تاريخ ليبيا، و إنه سعقد مؤتمرا صحافيا ببنغازي، بمجرد عودته من القاهرة، لسرد التفاصيل.

وأكد «المسماري» في مداخلته، على أنه «سيتم توجيه ضربة قوية للعدو، سيفرح لها الصديق وستؤلم العدو، وأن الشعب المصري الباسل البطل سيكون مع الليبيين ليحتفل معهم».

بنغازي تنتظر حفتر

وفي سياق متصل نقلت قناة «إكسترا نيوز» المصرية عن مصادر ليبية أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يزور القاهرة حاليا على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، بعد تعافيه من وعكة صحية قادته إلى فرنسا. وتوقعت المصادر، عودة حفتر، إلى بنغازي، اليوم، قادما من القاهرة، محطته الأولى بعد باريس.

وعزز من قوة هذا التوقع أن مشايخ وأعيان من قبائل المنطقة الغربية وقيادات الجيش، على رأسهم اللواء إدريس مادي، وصلوا إلى الرجمة لحضور مراسم استقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر عقب عودته من رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة في زيارة خاطفة، قبل عودته إلى ليبيا.

وأشارت مصادر الليبية، لبوابة «فيتو» المصرية، إلى أن حفتر سيلقي كلمة فور وصوله إلى بنغازي بحضور «رئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية وأمراء الكتائب والوحدات العسكرية ولفيف من العسكريين على مستوى ليبيا».

الإخوان تروج الأكاذيب

وفي تصريحات لصحيفة روز اليوسف» المصرية، أمس الثلاثاء، قال عمران حفتر، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن ضعف الأداء الإعلامي قد سبب في جدل كبير على الساحة الليبية والعربية حول صحة المشير حفتر، بالرغم من أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف: «بعض الأطراف تعاملت مع تعبير «صحة جيدة» بعدم جدية وربما بسوء نية، وهم العابثين والمتربصين و مروجي الشائعات من الجماعات المتطرفة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، الذي روجوا لأنباء تدهور صحة المشير ونشروا أخبارًا كاذبة حول وفاته، وصل بالبعض كما نقلت إذاعة فرنسا الدولية إلى أن هناك اجتماعات ونقاشات متعددة بدأت في ليبيا وفي بعض العواصم الضالعة في الأزمة لدراسة «خلافة حفتر»، الذي يعُالج في مستشفى عسكري في ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، منذ 9 أبريل الجاري.

الغرب سقط في الفخ!

وضمن ذات المنحى سارت صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية، في عددها الصادر، أمس الثلاثاء، التي كتبت أن كل “المؤشرات تقول إن حفتر قد أصبح عملياً خارج اللعبة السياسية والعسكرية، ما يستدعي البحث عن بدائل”.

وقالت الصحيفة إن غياب الجنرال الليبي خليفة حفتر عن المشهد السياسي في بلاده، يستدعي العمل على إعادة توزيع الأوراق في البلاد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الدائر فيها.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن مصلحة القوى الغربية «الاستفادة» من غياب حفتر للدفع باتجاه إعادة تشكيل سياسي في ليبيا وتفادي اشتعال الصراع، ما سيؤدي مجدداً إلى تدفق موجات مهاجرين جديدة نحو أوروبا.

المعلومات الأخيرة، وتصريحات المسماري الضمنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي قال فيها: « أبشروا أيها الشعب الليبي العظيم»، تكذب تلك المزاعم التي تناقلتها وسائل إعلام الإخوان، وتؤكد أن الغرب سقط في فخ «الترويج للأخبار الكاذبة».

