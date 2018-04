“آمر كتيبة 276 دبابات” يتفقد مواقع لتمركز الكتيبة للمساهمة في تحرير درنة

خاص المتوسط

قام آمر كتيبة 276دبابات العميد ” علي القطعاني ” وبرفقته أمر المحور العقيد ” حسين إدريس ” بزيارة إلى محور الساحل في درنة اليوم الأربعاء.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على اختيار مواقع لتمركز كتيبة 276دبابات للمساهمة في تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية

وفي سياق منفصل، أعلن صبره انفجار لغم أرضي، منذ قليل، في المحور الجنوبي لمدينة درنة، كان قد زرعته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد مراد مفتاح علي العوامي وإصابة كلًا من محمد سعد الصابر المنصوري، وفوزي فتحي محمد من القوات المسلحة المرابطة بالمحور الجنوبي لمدينة درنة.

وكان العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أكد أن الجيش الليبي شن ثلاث غارات جوية للحد من تحركات التنظيمات الإرهابية ودك معاقلها، مشيرا إلى أن الإرهابيين في درنة سيقدمون للمحاكمة حال القبض عليهم.

