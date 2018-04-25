رئيس المجلس الرئاسي المكلف يؤكد دعم بلدية حي الأندلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري دعمه لعمل بلدية حي الأندلس في خططها المستقبلية وإيجاد حل للمختنقات التوي تواجه البلدية.

وأجرى المجبري اجتماعا الأربعاء مع أعضاء من المجلس البلدي حي الأندلس “محمد الفطيسي” و”محمد عبد الرحمن” و”فتحي الواعر” وبحضور النائبتين في مجلس النواب “ربيعة أبوراس” و”اسمهان بالعون”.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه بلدية حي الأندلس في تسيير عملها وخطط البلدية المستقبلية، وحضر الاجتماع”عبدالحميد عمار” مستشار “فتحي المجبري”.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، أصدرت التقرير النهائي للجنة الخبراء القطاعية التابعة لها مطلع الشهر الجاري، والذي انتهت به المرحلة الأولى من خطة اللجنة العليا.

وقدم التقرير مقترحات حول التصور النهائي لهيكلة البلديات، ونتيجة عمل فرق اللجنة القطاعية مع الوزارات لنقل الاختصاصات الواردة بالخطة العاجلة، وكذلك الآلية العملية للتنفيذ، والإطار الزمني لذلك، بحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها منذ أشهر لبحث ووضع خطة لنقل آلية الاختصاصات للبلديات، وذلك لتعزيز سياسات اللامركزية الإدارية في إطار وحدة الدولة، بحسب ما نشرته حكومة الوفاق الوطني الليبية في فبراير الماضي.

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