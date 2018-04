ضبط كميات هائلة من الأسلحة والذخائر على الحدود الليبية المصرية

المتوسط :

ضبطت القوات المسلحة المصرية كميات هائلة من الاسلحة و الذخائر و المواد المهربة على المنطقة الحدودية مع ليبيا

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، عربة تحتوي على (675) مسدس صوت و (6000) طلقة وأنواع وكميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية ، وربع طن من الحشيش المخدر و(650) ألف قرص من الترامادول.

و أوضحت القوات المصرية بأنها ضبطت كذلك أكثر من 200 فرد من جنسيات مختلفة حاولوا التسلل من ليبيا الى مصر.

