الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 5 مليون يورو كدعم لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا

وقّعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، إتفاقا تعهد بموجبه الاتحاد الأوروبي بتقديم 5 مليون يورو كدعم لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا والذي يحمل عنوان “تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي”.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بتينا موشيدت بحسب مكتب الإعلام الاتحاد الأوروبي لموقع ليبيا الخبر إننا الاتحاد الأوروبي يتعاون اليوم مع الأمم المتحدة من جديد بشكل ملموس لدعم الجهود الدولية المستمرة لمساعدة ليبيا على استعادة الطريق نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.

وأوضحت موشيدت أن مساهمة الاتحاد الأوروبي بـ 5 مليون يورو في مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي الذي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إدارته، قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للمواطنين الليبيين.

من جهته، أكد مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا سلطان هجييف، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بدعم ليبيا في طريقها نحو التعافي والحوكمة الديمقراطية والمساءلة.

وبيّن سلطان أنه من أجل تحقيق هذه الهدف نعمل حاليا عن طريق مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا على تزويد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالأدوات التي تحتاجها من أجل الرفع من نسبة مشاركة المواطنين الليبيين في عملية التحول الديمقراطي الذي تعيشه بلادهم، بحسب البيان الذي أرسله مكتب الاعلام في الاتحاد الأوروبي لموقع ليبيا الخبر.

ويهدف مشروع الأمم المتحدة الانتخابي الذي يعمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تنفيذه إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتدريب موظفيها حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالنظم الانتخابية والتوعية المدنية والمشاركة الانتخابية.

وقد انضم الاتحاد الأوربي بعد إمضاء هذا العقد الذي تم بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس العاصمة، إلى كل من ألمانيا وهولاندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والتي تعمل على تقديم دعما مباشرا لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا. كما أنه بهذا الدعم الأوروبي فقد بلغت ميزانية المشروع الانتخابي 8.1 مليون يورو.

يشار إلى أن الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمشروع “تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي” يهدف إلى تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى جانب تعزيز قدرات موظفيها ورفع الوعي بمتطلبات العملية الانتخابية.

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