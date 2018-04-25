وفد جامعات ليبيا يتجول في جامعة بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرى وفد الجامعات الليبية اليوم الأربعاء جولة تفقدية لكليات جامعة بنغازي للاطلاع على سير العمل بها بحضور رئيس جامعة بنغازي العميد مرعي المغربي وأعضاء لجنة إعادة إعمار الجامعة.

وأقيمت صباح اليوم احتفالية بجامعة بنغازي احتفاءً بزيارة الوفد للمدينة بحضور وزير التعليم فوزي بومريز ورئيس جامعة بنغازي وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

كما حضر الاحتفالية رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إدريس أحفيظة وعمداء الكليات ومديرو الإدارات بالجامعة والنقابة العامة للعاملين بالجامعات والاتحادات الطلابية والعديد من الجهات العامة والخاصة.

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