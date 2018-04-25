جمعة الفاخري يستلم من سلفه خالد نجم مهام رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة

بنغازي 25 أبريل 2018 ( وال ) – تمت اليوم الأربعاء مراسم تسليم واستلام رئاسة الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، في الحكومة الليبية المؤقتة.

وشهد ديوان الهيأة إتمام إجراءات التسليم والاستلام الرسمية، ما بين الرئيس السابق للهيأة السيد خالد نجم والرئيس الحالي للهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، في الحكومة الليبية المؤقتة، السيد جمعة الفاخري.

وعقب الانتهاء من الإجراءات قام السيد جمعة الفاخري بجولة رفقة السيد خالد نجم داخل المبنى الإداري للهيأة والأقسام والمكاتب بها.( وال – بنغازي) س ع

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